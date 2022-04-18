«حماة الوطن» يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

هنأ النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن تعود تلك المناسبة عليهم بالخير والمحبة والسلام.

وأكد اللواء طارق نصير منذ فجر التاريخ وهناك تلاحم وترابط بين المسلمين والمسيحيين، للحفاظ على وحدة الوطن الذي سيظل يجمعنا وتتآلف فيه أرواحنا، متمنيا لقداسته، ولكل الأخوة الأقباط في مصر والعالم الخارجي بوافر الصحة والسعادة وأن يعيد هذة المناسبة عليهم بالخير والسلام، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر تحت قيادتها الرشيدة.

وكان قد تقدم النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بخالص التهنئة لفخامة الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وقال اللواء طارق نصير، «إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة ملحمة العاشر من رمضان هذه الذكرى التي يفخر بها كل مواطن مصري وعربي، حيث أثبتت فشل اسرائيل في فرض الأمر الواقع على قواتنا المسلحة التي هانت أرواحهم ولم تهن مكانة الوطن في قلوبهم حتى تحقق النصر العظيم».



وأضاف، «من أهم أسباب نجاح حرب العاشر من رمضان هو استعادة الثقة بالنفس لرجال قواتنا المسلحة والقدرة على التخطيط العلمي السليم لتحطيم العجرفة الإسرائيلية التي ادعت تفوقها على مصر عسكريا، مؤكدا على أن التاريخ يعيد نفسه في التفاف الشعب المصري حول قيادتكم الرشيدة لاستكمال مرحلة البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة».



وأوضح: «المصريون يدركون بأن دورهم الذي خلقهم الله له لا يزال قائما ومستمرا حتى تقوم الساعة لأن مصر كانت ومازالت بكل عراقتها التاريخية وثوابتها الثقافية صاحبة دور مؤثر وموطنا للأمن والسلام».



واختتم اللواء طارق نصير تهنئته بتوجيه الشكر للشعب المصري، الذي ضرب أروع الأمثلة بوقوفة بجوار قواته المسلحة كما وجه التحية لرجال قواتنا المسلحة الذين كتبوا بدمائهم الذكية.