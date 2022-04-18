الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

84 % تراجعًا فى التبغ المستورد وواردات السلع الوسطية تهبط لـ2.2 مليار دولار خلال شهر

تبغ
تبغ

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات السلع الوسطية- التى تدخل فى عملية الإنتاج- إلى حدود 2.223 مليار دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 2.225 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.8 مليون دولار.

وتأتى المواد الأولية من حديد أو صلب فى المرتبة الأولى بين واردات السلع الوسيطة والتى تضاعفت قيمتها لـ420.5 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى مقابل 281.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 139 مليون دولار.

وجاءت فى مرتبة لاحقة، واردات لدائن- منتجات بلاستيكية- بأشكالها الأولية بقيمة 316 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 235.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 80.4 مليون دولار، يليها واردات مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 202.7 مليون دولار مقابل 174.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة قدرها 27.8 مليون دولار.

وتراجعت واردات أجزاء للسيارات لـ54.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 62.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما تراجعت واردات تبغ مفروم من 25.7 مليون دولار لـ4.080 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة انخفاض 84.4%.

كما تراجعت واردات أجزاء لأجهزة الهاتف والبرق إلى حدود 5.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 32.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وأسلاك وموصلات للكهرباء من 22.1 مليون دولارلـ 17.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

كان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد أعلن تراجع عجز الميزان التجاري خلال شهر يناير الماضي بنسبة 32.3% إلى 2.44 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار خلال نفس الشهر العام الماضي.

الاحصاء واردات سلع وسيطة حديد تبغ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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