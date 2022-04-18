تعيين الدكتورة فاطمة منصور منسقًا عامًا للبرامج بمعهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة القناة
أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الدكتورة فاطمة محمد منصور المدرس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالعمل منسقاً عاماً للبرامج بمعهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا بالجامعة.
واستقبل رئيس الجامعة الدكتورة فاطمة محمد منصور لتسلميها القرار متمنياً لها التوفيق والسداد.
حضر مراسم تسليم القرار الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد زغلول عميد المعهد، والدكتور حسانين السعيد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث.