الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«خدرها لإنقاذها من الجن».. السجن المؤبد للمتهم بالتعدي على ابنة شقيقه بالفيوم

السجن
السجن

أصدرت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب جمال ، اليوم الأثنين، بالسجن المؤبد للمتهم «ت. أ»، فى العقد الثالث من من العمر والمتهم بالتعدي على ابنة أخيه.

صدر الحكم بعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

- تفاصيل الواقعة

وتعود وقائع القضية الى الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 عندما أقدم المتهم على استدراج ابنة شقيقه، البالغة 17 عامًا، إلى منزله، بعد أن أوهمها بأنها "ممسومة من الجن"، واستضافها فى منزله زاعمًا قدرته على إخراج الجن من جسدها، وبعد أن اطمأنت له الفتاة، قام المتهم بتخدير الفتاة والاعتداء عليها. 

وقامت أسرة الفتاة بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات.

محكمة جنايات الفيوم محكمة الجنايات استدارج ممسومة من الجن الفتاة تخدير الفتاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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