الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سعفان» يسلم 1305 وثائق تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة ببنى سويف

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين ، بديوان عام الوزارة 1305 وثائق تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال الوزير، إن ذلك يأتي في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومحمد أنور مدير المديرية، وأشرف مرزوق معاون الوزير، وأحمد معوض وكيل المديرية.

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فى مستهل كلمته، هنأ الوزير الحضور بشهر رمضان الكريم، متمنياً أن يعيده الله عز وجل علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مقدماً الشكر لمديرية القوى العاملة والعاملين بها، والعمالة غير المنتظمة على حضورهم إحتفالية اليوم، فى إطار سعي الدولة المصرية لتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة بشكل عام، وفئة العمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وذلك نظراً لطبيعة عمل تلك الفئة والتى تحفه المخاطر في كافة أماكن العمل .

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واستطرد الوزير قائلا، إن الوزارة استحدثت وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية لتلك الفئة مطلع 2021 ، بتعويض مالى وقدره 100 ألف جنيه فى حالات العجز الكلي المستديم أو الجزئي أو حالات الوفاة، وتم رفع قيمتها فى بداية 2022 إلى 200 ألف جنيه، وذلك حرصاً من الوزارة على توفير مزيد من الدعم والحماية المتكاملة لتلك الفئة وأسرهم، وكما وعدت الوزارة أوفت بذلك الوعد من خلال تسليمها لعائد وتعويض تلك الوثيقة لعدد من الحالات فى الفترة الأخيرة لتكون عوناً لها على متطلبات الحياة ورفع مستوى معيشتها خاصة بعد فقدان عائلها الوحيد.

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ووجه الوزير، المديرية بتكثيف أعمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة ، سواء من تقوم بعض الشركات بتسديد اشتراكاتهم عنهم ، أو من يعملون خارج تلك الشركات ، لتوسيع قاعدة بيانات تلك الفئة لتوفير مزيد من الحماية والرعاية لها وشمولها فى منظومة الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية التي توفرها الوزارة لهم داخل المحافظات.

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من جانبه، قدم مدير المديرية الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ، على الدعوة الكريمة لحفل اليوم، وعلى حرصه الدائم على تقديم أفضل خدمة ممكنة لأبناء الوطن من العمالة غير المنتظمة، وكذلك تحقيق أهداف الوزارة فى توفير بيئة عمل آمنة وتهيئة المناخ الملائم لعلاقات عمل متوازنة تحقق صالح جميع أطراف العملية الإنتاجية.

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واستعرض مدير المديرية، بعض إنجازات المديرية فيما يخص رعاية العمالة غير المنتظمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات وزير القوى العاملة لذلك القطاع العريض، حيث قامت المديرية بحصر وتسجيل 2056 عمال غير منتظمين، وأصدرت 1305 وثائق تأمين والتى تعتبر السبيل نحو توفير الرعاية والحماية لتلك الفئة الأكثر تعرضاً للمخاطر فى عملها.

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وفى ختام  الاحتفالية، أهدى مدير المديرية، المصحف الكريم  لوزير القوى العاملة، تقديراً وإعزازاً بدوره وتوجيهاته لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والـ"قادرون باختلاف"، وكذلك توفير فرص التدريب المهني على مهن مستحدثة لخدمة مجتمع الشباب من الجنسين داخل المحافظة.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة

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«سعفان» يسلم 1305 وثائق تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة ببنى سويف

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