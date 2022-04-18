إحباط تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رضا أبوالعزم، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص عقار الترامادول المخدر بالمخالفة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 802 اشتبه خالد رمضان، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصرى قادم من فرنسا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أوبضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو غزال، مأمور الفحص، فتلاحظ وجود أشرطة دوائية.

وبالعرض على مدير الحركة قام بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 950 قرصا من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 92 لسنة 2022 بعد العرض على مستشار رئيس مصلحة الجمارك.