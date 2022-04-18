متحدث «الكهرباء»: مصر تسعى لتقديم نموذج يليق بها خلال مؤتمر المناخ

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تسعى لتقديم نموذج يليق بها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

ولفت "حمزة" -في اتصال هاتفي لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (اكسترا نيوز) الفضائية- إلى أن "مصر حريصة على تقديم نموذج يليق بها خلال مؤتمر تغير المناخ المقرر في نوفمبر القادم، وستقدم رسالة تشجيعية للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وفي الطاقات المتجددة سواء الشمس أو الرياح فضلا عن التوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية"، مشيرًا إلى أن نقاط الشحن الخاصة بوسائل النقل الكهربائية ستكون متوفرة في مدينة شرم الشيخ والمدن المحيطة بها.

وأوضح أن الخطوات التي اتخذتها مصر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا المجال أدت إلى تنظيم مصر لهذا المؤتمر الهام نهاية هذا العام، مضيفًا أن "هناك خطوات اتخذتها مصر لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة بنسبة 42% حتى عام 2035، إلى جانب وضع إستراتيجية للهيدروجين الأخضر في السنوات القادمة بالإضافة إلى السياسات التي تشجع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال".

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا، مع خالد فودة محافظ جنوب، بمقر الوزارة، لبحث الخطوات والإجراءات المتصلة بالتنظيم داخل مدينة شرم الشيخ السياحية خلال فعاليات مؤتمر تغير المناخ "كوب 27".