أبرزها عودة العدوى.. خبراء يجيبون عن أبرز 5 أسئلة خاصة بـ«كورونا»

يحتار العديد من الأشخاص حول تحديد الإجابة على اسئلة تخص فيروس كورونا ومدى النجاة من الإصابة بالفيروس اللعين وسط الشائعات الخاصة به، والمعلومات الخاطئة، ووفقًا لموقع "times of india"، نقدم إجابات الخبراء على أشهر الأسئلة الخاصة بالفيروس.

1- هل يمكن أن تصاب بالعدوى مرة أخرى في غضون شهر من التعافي من العدوى؟

وفقًا لدراسة بحثية نُشرت في مجلة لانسيت، "من المحتمل أن تحدث العدوى عن طريق SARS-CoV-2 في ظل ظروف متوطنة بين 3 أشهر و 5 سنوات بعد ذروة استجابة الجسم المضاد، بمتوسط ​​16 شهرًا"، كما أكد تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في مايو 2021 أن الاستجابات المناعية لدى معظم الناس تظل قوية ووقائية ضد الإصابة مرة أخرى لمدة 6-8 أشهر على الأقل بعد الإصابة.

الأسباب المحتملة التي تجعل العدوى مرة أخرى، تشكل خطرًا أكبر في الموجة الثالثة هو قدرة الفيروس على التهرب من المناعة.

2- هل وجدت الدراسة صلة بين كورونا وحدوث عدوى المسالك الهوائية العلوية لدى الأطفال؟

وجدت إحدى الدراسات وجود صلة قوية بين حدوث عدوى المسالك الهوائية العلوية عند الأطفال أثناء زيادة أوميكرون، الأطفال الصغار معرضون بشكل خاص لعدوى المجاري الهوائية العلوية نظرًا لصغر حجم مجاريهم الهوائية القابلة للطي نسبيًا، وفقًا للدراسة التي نُشرت في "JAMA Pediatrics" في 15 أبريل 2022.

3- ما هي العلاقة بين معدل الإصابة بمجرى الهواء العلوي؟

وجدت الدراسة أن معدل الإصابة بمجرى الهواء العلوي عند الأطفال قد زاد خلال زيادة أوميكرون، ووجدت الدراسة أن أكثر من خُمس الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بفيروس "SARS-CoV-2" وعدوى مجرى الهواء العلوي أصيبوا بمرض حاد.

حذر الباحثون من أن الأطفال المصابين بعدوى شديدة في مجرى الهواء العلوي معرضون لخطر الإصابة بالسكتة القلبية بسبب انسداد مجرى الهواء العلوي سريع الظهور. قد تتطلب علاجات يتم توفيرها عادةً في وحدات العناية المركزة، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للإيبينيفرين الرذاذ، ومخاليط الهيليوم والأكسجين، والتنبيب.

4- ما هي الأعراض الأولوية عند الأطفال للإصابة بكورونا؟

يقول خبراء الصحة إن الأعراض الأولية لكورونا عند الأطفال هي القيء الذي يتبعه ارتفاع في درجة الحرارة والإسهال، عند الأطفال الأكبر سنًا ، يُلاحظ أيضًا الصداع.

أخبرت الدكتورة أناميكا دوبي، استشاري أول طب الأطفال في مستشفى مادهوكار رينبو للأطفال، TOI أن إصابة الرئة لدى الأطفال في حالة كورونا أمر نادر للغاية.

تشير البيانات التي تم الحصول عليها من مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة والدراسة البحثية إلى أن خطر دخول طفل إلى المستشفى بسبب لكورونا هو 1 من 14085 وخطر الإصابة بأعراض حادة هو 1 من كل 10 ملايين.

طلب الأطباء من الآباء مراقبة العلامات التحذيرية مثل صعوبة التنفس مثل التنفس الضحل أو التنفس السريع وتغير لون الشفاه أو الوجه وألم الصدر وعدم الراحة وقلة التفاعل والمرض المعتدل.

5- ماذا أفعل في حالة التعرض لشخص مُصاب؟