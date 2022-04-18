الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«حقوق إنسان النواب» ترحب بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الغارمات

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم.

ولفت إلى أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسي، منذ ولايته بالاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد على أن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتماماتهم.

وأشار إلى ضرورة توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين وألا يقعوا فريسه لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز والذي يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط.

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالنظر في تعديل تشريعي لاستبدال عقوبة الغارمات بدلًا من جناية لتصبح جنحة وأن يستبدل قضائها من السجن لتكون فى خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من السجون.

ورحب "رضوان"، بمواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن الغارمات، خاصة وأن السواد الأعظم منهن انجرفوا فى شىء كانوا يجهلون أبعاده، مشيرًا إلى أن هناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن الـ70 عام ومسجونين قيد غرامة لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه.

ولفت أن هناك اهتمام جاد من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية، لقضية الغارمات خاصة وأن الدولة مهتمة بأن تكون في عون محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

الافراج عن الغارمات الرئيس السيسي توجيهات الرئيس حقوق الانسان مجلس النواب

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