الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل حاول ترويج 71 لفافة هيروين في القليوبية

هيروين
هيروين

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الاثنين، حبس عاطل  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 71 لفافة هيروين، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الجنائي لفحصها.

و تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد بورود معلومات سرية، حول قيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط "ح. ع. ح" 26 سنة، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزته (71 لفافة من مخدر الهيروين وأسطوانة حجرية لذات المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي، حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة في القليوبية التحقيقات حبس عاطل المعمل الجنائي

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