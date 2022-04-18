النيابة تستعلم عن صحة 3 مصابين فى مشاجرة بسوهاج

طلبت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الإثنين، الاستعلام عن صحة 3 مصابين بطلقات نارية في مشاجرة بسبب خلافات الجوار في مركز البلينا.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا، ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها والفصل بين طرفيها وفرض كردون أمنى بالمنطقة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية دائرة مركز البلينا تبين أنها بين كل من " طرف أول "إسماعيل ب ا ع 26 سنة عامل مصابًا" بطلق ناري بالساق اليسري «ومحمد ع ح ل»، 17 سنة، عامل، مصاب بطلق ناري بالفك من الناحية اليسري فتحة دخول، وجرى نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، و"علي.ح. ص"، 41 سنة، عامل.

وبين " طرف ثان "عكاشة ع ا ع 59 سنة عامل مصاب " كسر بالذراع اليسرى"، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، و"زغلول ح خ ع"، 55 سنة، عامل، وشقيقه عبد العظيم ح خ ع 61 سنة صاحب سوبر ماركت، الطرفان ويقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزته الثاني من الطرف الثاني طبنجة وطلقتين، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية آلية عيار و4 طلقات.

وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كان بحوزتهم مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.