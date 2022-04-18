الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق محل أحذية في «ميامي» بالإسكندرية

حريق محل
حريق محل

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الإثنين، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في محل تجاري بشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة ميامي، لفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الحماية المدنية بنشوب حريق بمحل رقم 271 جمال عبد الناصر، بـ"ميامي".

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط مباحث قسم المنتزة أول، رفقة سيارات الإسعاف، وتبين بالمعاينة أن الحريق بمحل أحذية، والسيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية ولا يوجد إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

النيابة تحريات المباحث مدير امن الإسكندرية المعمل الجنائي النيابة العامة

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