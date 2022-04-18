الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة خاطفي دكتور صيدلي لسرقته بحلوان

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء شوقي، اليوم الاثنين أولي جلسات محاكمة متهمين محبوسين وهم كلا من "محمد.ج "عامل كاوتش و"محمد .ع" عامل، لاتهامهم بخطف دكتور صيدلي كرها عنه لسرقته بحلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

كشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة ، خطفا وآخرين مجهولين المجني عليه نادر السيد محمد كرها عنه وذلك بأن لاحقوه بالطريق العام وتمكنا من وضعه داخل دراجة بخاريه فتناوبوا عليه ضرباً فاحدثوا ما به من إصابات واصطحبوه لمكان بعيد عن أعين الناس فتمكنوا بهذة الطريقة من شل مقاومته وإتمام جريمة الخطف علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بأن استوقفوه بالطريق العام واشهروا سلاحاً أبيض لسرقة متعلقاته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المنقولات، كما حازوا أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وهي عصا خشبية بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت أدلة الشهود في القضية حيث قال المجني عليه نادر السيد طبيب صيدلي بأنه وحال تواجده بالطريق العام قام المتهمين باصطحابه داخل دراجة نارية وتناوبوا عليه ضرباً وأحدثوا ما به من إصابات وحال وصولهم لمنطقة زراعية قاموا بسرقة متعلقاته كرها عنه حال احرازهم عصا خشبية تعدوا عليه بها وأحدثوا ما به من إصابات وعزى قصدهم خطفه وسرقته كرها عنه.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة حلوان صيدلى محكمة الجنايات

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