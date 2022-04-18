الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قومى المرأة» يطلق الحملة التوعوية لتنمية الأسرة بسوهاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، الحملة التوعوية لتنمية الأسرة المصرية والنهوض بأوضاعها، الذي ينظمها المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وكان ذلك بحضور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج نيابة عن اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتهدف إلى تنمية الأسرة المصرية والنهوض بأوضاعها، من خلال تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة دينيًا واجتماعيًا، وذلك ضمن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وأضافت أن النسيج القوي للأسرة يؤدي إلى نسيج قوي للمجتمع، مؤكدة على أهمية العمل الجاد وتكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة، في تنفيذ حملة تنمية الأسرة المصرية، حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، والتصدي للتحديات التي تواجه الأسرة المصرية، وأن حل المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية يكون بالتوعية المستنيرة ووصول صوت العقل والمنطق والدين إلى جميع أهالينا بمختلف المراكز والقرى، مشيرة إلى حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للوصول إلى أهداف الحملة والحفاظ على كيان المجتمع.

وأوضحت "وهبي"، أن برنامج الحملة يشمل عقد عدة لقاءات وأنشطة، منها هذا اللقاء الجماهيري الذي يستهدف تسليط الضوء على تقديم حزمة مترابطة من الخدمات المختلفة للسيدات من الجهات الحكومية الشريكة، كما تشمل الحملة إقامة لقاءات توعوية بالقرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع المتزوجين من جميع الفئات العمرية، حول أسس الحياة الأسرية السعيدة، وكذلك عقد لقاءات توعوية مصغرة مع طلاب المرحلة الجامعية والشباب المقبلين على الزواج، حول ضوابط الاختيار الصحيح لشريك الحياة.

الجدير بالذكر، أنه حضر إطلاق الحملة الشيخ عبد الحميد متولي، ممثل المركز الأزهر العالمى للفتوى، وسامح العشماوى مدير المكتب الفنى لرئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، والقيادات التنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمعنيين بالشأن الأسري والمجتمعي بالمحافظة.

محافظة تنمية حملة سوهاج الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 18-4-2022

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة هشام زكريا بالإسماعيلية

الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع فى 3 منازل بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل

بعد تجدد الاشتباكات في القدس.. ما هي فرص التصعيد بين إسرائيل وحماس؟