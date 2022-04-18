أهالى بنها يعلنون تضامنهم مع الأسر المنكوبة فى حريق الـ5 منازل

شهد محيط حريق منطقة الحرس الوطني ببنها بمحافظة القليوبية تواجدًا مكثفًا من مواطني بنها، معلنين تضامنهم مع الأسر المنكوبة في الحريق الذي نشب في الـ5 منازل، حيث أعلن عدد من المواطنين استعدادهم لتقديم الدعم لهم.

فيما قال الدكتور عمرو صلاح الدخاخنى، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات الجامعية ببنها، بتعليمات من الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ‏فور العلم بالحادث، وتم إصدار التعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة الأطقم الطبية والتمريض والفنيين والعاملين‏ لاستقبال أي حالات والتعامل الفوري معها، مشيرًا إلى أنه تم استقبال حالة واحدة حتى الآن، والوضع مستقر، وجاري عمل اللازم.

وأكد الدكتور إبراهيم راجح، مدير إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع الحادث وتداعياته تنفيذًا لتوجيهات الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها،

مؤكدًا أن إدارة الأزمات والكوارث وكافة الأجهزة بجامعة بنها جاهزة للتعامل الفوري مع الحادث والتنسيق مع المستشفيات الجامعية لاستقبال الحالات المصابة وتقديم الدعم الطبي لها.

وكان قد أصيب 3 أشخاص في حريق نشب في 5 منازل بالحرس الوطني، وتم نقل حالتين لمستشفى بنها التعليمي، وحالة لمستشفى بنها الجامعي، وتم تحويل حالة لمستشفى شبين الكوم، وتم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقه، حيث نشب حريق هائل في 5 منازل بالحرس الوطني في مدينة بنها، التابعة لمحافظة القليوبية.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في 5 منازل بالحرس الوطني، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لباقي المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين بالمنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها والعرض، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.