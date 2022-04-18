اليوم.. فتح أبواب المدارس لأداء امتحانات المهارات المهنية من الثامنة صباحا

تبدأ المدارس الابتدائية في استقبال طلاب الصف الرابع الابتدائي، اليوم الإثنين، حيث تفتح المدارس أبوابها من الثامنة صباحا وتستقبل الطلاب لأداء امتحانات المهارات المهنية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس الابتدائية بضرورة التنبيه على الطلاب بالحضور في المهارات المهنية وعمل تقرير يومي عن نسب الحضور والغياب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني عن جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

تكون المهام الأدائية من يوم الإثنين الموافق 18-4-2022 وحتى الأربعاء 20-4-2022 على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).

والجدول كالتالى:

يوم الإثنين الموافق 18 أبريل سوف يخوض الطلاب مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الثلاثاء 19 أبريل سوف يخوض الطلاب 3 مواد وهى العلوم والمهارات المهنية واللغة الإنجليزية.

يوم الأربعاء 20 أبريل سوف يخوض الطلاب الرياضيات والدراسات الاجتماعية ومادة الإى سى تى.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في رسالة له عبر جروب "تعليمنا الجديد"، لأولياء الأمور والمعلمين: أرجو من القراء متابعة كل البوستات الكاذبة التي انتشرت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية حول تأجيل وإلغاء المهام الأدائية للتضليل والبلبلة.

وأضاف: وأرجو أن تسألوا أصحابها عن مصداقيتهم أو تقاطعوا هذه المصادر بعد أن تبين كذب أصحابها لأنهم سوف يعاودون الكذب في كل الأمور الأخرى، بينما القول الفصل على صفحات الوزارة فقط في كل شؤون التعليم.

ورد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على جميع الاستفسارات الخاصة بالمهام الأدائية خلال جروب تعليمنا الجديد.

وقال الوزير خلال جروب تعليمنا الجديد: تكون المهام الأدائية من يوم الإثنين 18-4-2022 وحتى الأربعاء 20-4-2022 على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).