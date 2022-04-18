إصابات كورونا العالمية تتجاوز 502.2 مليون حالة
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 502.2 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و592734.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 989866 80641214
الهند 521751 43041097
البرازيل 661796 30234024
فرنسا 144122 27323983
ألمانيا 132879 23329236
المملكة المتحدة 171396 21747638
روسيا 780075 18064454
كوريا الجنوبية 20889 16212823
إيطاليا 161602 15659835
تركيا 98363 14949171
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
40 - العراق 25198 2323040
45 - الأردن 14055 1694957
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.