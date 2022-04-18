إصابات كورونا العالمية تتجاوز 502.2 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 502.2 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و592734.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 989866 80641214

الهند 521751 43041097

البرازيل 661796 30234024

فرنسا 144122 27323983

ألمانيا 132879 23329236

المملكة المتحدة 171396 21747638

روسيا 780075 18064454

كوريا الجنوبية 20889 16212823

إيطاليا 161602 15659835

تركيا 98363 14949171



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 - العراق 25198 2323040

45 ‬‬‬‬- الأردن 14055 1694957

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.