الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشرة منتصف الليل| حبس المتسببين فى وفاة هشام زكريا.. وتسريب خطير لـ مرسى

هشام زكريا
هشام زكريا

حملت الساعات الأخيرة من 17 أبريل 2022 العديد من الأخبار الهامة والعناوين الصحفية اللافتة، و"الدستور" تجمع لكم أبرز ما جرى وشغل المصريين في نشرة "منتصف الليل"، في السطور الآتية:

النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة هشام زكريا بالإسماعيلية

انشغل عدد كبير من المتابعين بما نشر عن وفاة شاب بالإسماعيلية بسبب تنمر عدد من الأطفال به، وقد أمرت النيابة العامة بحبس خمسة أطفال متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشر والثامنة عشر- أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لارتكابهم جريمة ضرب المجني عليه/ هشام زكريا عمدًا مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضدَّه بقصد إلحاق الأذى به؛ مما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره....وإليكم باقي  (التفاصيل)

 

الاختيار 3 الحلقة 16.. مرسى يهاجم إبراهيم المعلم: «يتصل بيا يقولى إنتوا بابا وإنتوا ماما وأنتوا أنور وجدى»

ينشتغل المصريون كل يوم بأحداث ومفاجأت يكشفها مسلسل الاختيار، وكان هناك تفاعل واسع حظيت به الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، وتتضمن كل حلقة عددا من التسريبات الخطيرة عن تنظيم الإخوان، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وعرض المسلسل تسريبا يجمع القيادي بالإخوان حينها محمد مرسي، بحضور مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن رجل الأعمال إبراهيم المعلم.

في التسريب يقول مرسي: «أنا مش فاهم إبراهيم المعلم بيعمل إيه.. أنا إبراهيم المعلم ده محيرني بصراحة.. يقعد يتصل بيا ويقولي أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا أنور وجدي.. وبعدين تبص تلاقي النهاردة الكاريكاتير في غاية السوء، مهيج»... ولقراءة باقي (التفاصيل )

 

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

يتساءل المسلمون منذ بداية شهر رمضان عن قيمة زكاة الإفطار، وقد كشفت دار الإفتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر نقدًا والحد الأدنى لإخراج زكاة الفطر وموعد إخراجها وعلى من تجب، بعد تقديرها بالتنسيق بين دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.. وإليكم باقي (التفاصيل)

 

«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

مع تقلبات درجات الحرارة وحالة الطقس المتغيرة يوما بعد يوم يبحث المصريون يوميا عن درجات الحرارة وتفاصيل حالة الطقس على مدار اليوم وحركة الرياح والمد والجزر وفقا لما يصدر يوميا من هيئة الأرصاد الجوية.

وتضرب البلاد موجة شديدة الحرارة - انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية - خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد العامة الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، بسبب هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة، وكذلك السواحل الشمالية والصحراء الغربية وعليه تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.. وإليكم باقي (التفاصيل)

هشام زكريا النيابة العامة الاختيار 3 ابراهيم المعلم رجل الأعمال إبراهيم المعلم درجات الحرارة

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