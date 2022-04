الاختيار 3 الحلقة 16.. مرسى يهاجم إبراهيم المعلم: «يتصل بيا يقولى أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا أنور وجدى»

تفاعل واسع حظيت به الحلقة 16 من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وعرض المسلسل تسريبا يجمع القيادي بالإخوان حينها محمد مرسي، بحضور مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن رجل الأعمال إبراهيم المعلم.

في التسريب يقول مرسي: «أنا مش فاهم إبراهيم المعلم بيعمل إيه.. أنا إبراهيم المعلم ده محيرني بصراحة.. يقعد يتصل بيا ويقولي أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا أنور وجدي.. وبعدين تبص تلاقي النهاردة الكاريكاتير في غاية السوء، مهيج».

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.



ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.



وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر.



كما عرضت الحلقة مشهدا يفسد فيه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك خطة نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقاء اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية حينها منفردا، في محاولة منه للاتفاق معه بعيدا عن السيسي، لتنفيذ أهدافه ومصالح الجماعة، لكن فوجئ بوجود عبدالفتاح السيسي في انتظاره.



أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذه الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء