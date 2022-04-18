الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل إرهابى فى عملية عسكرية غرب الجزائر

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري

أعلن الجيش الجزائري القضاء على إرهابي، واسترجاع رشاش "كلاشنيكوف"، وكمية من الذخيرة، في عملية عسكرية غرب الجزائر العاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية -في بيان- أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث و تمشيط بإحدى المناطق بولاية عين الدفلى غرب الجزائر العاصمة.

وبحسب البيان، تأتي هذه العملية -التي لا تزال متواصلة- لتؤكد يقظة و عزم قوات الجيش الجزائري على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الجزائري حتى القضاء النهائي عليهم.

 وعلى صعيد آخر، أعلنت الجزائر، عن ترحيبها بأداء الأعضاء المنتخبين حديثًا في غرفتي البرلمان الصومالي اليمين، معربة عن أملها في أن تتواصل عملية التجديد الديمقراطي الجارية، وأن تتكلل بنجاح عبر انتخاب رئيس جديد لجمهورية الصومال.

كما أدانت الجزائر بشدة - في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس أيضًا بالقرب من مكان البرلمان، مضيفة: "تزامن التقدم الملحوظ المتمثل في إجراء الانتخابات بشكل فعلي مع استمرار ظاهرة الإرهاب، يظهر بوضوح تعقيدات الوضع في الصومال، وكذلك التطور الواعد الذي تقع مسئولية دعمه على المجتمع الدولي بالكامل".

وبحسب الخارجية الجزائرية، يمثل تنصيب البرلمانيين الصوماليين الجدد بداية لمرحلة جديدة و هامة على درب تعزيز الهيئات الدستورية القيادية في البلاد، ويفتح آفاقًا حقيقية لتقوية الجبهة الداخلية، من خلال التفاف الشعب الصومالي الشقيق حول مؤسساته الوطنية، وهو الأمر الذي يعلي قيم المصالحة الوطنية في مواجهة التحديات المتعددة في البلاد.

و أشار البيان، إلى أن هذا التطور الإيجابي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للصومال و المجتمع الدولي، لا سيما أنه يأتي بعد أكثر من عام من الخلافات السياسية و الاضطرابات الأمنية من فعل الجماعة الإرهابية.

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وائل لطفي

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