الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«جزيرة غمام» الحلقة 16.. وفاة الخالة مليحة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل جزيرة غمام، الكثير من الأحداث المؤثرة التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين هذه المشاهد، وفاة الخالة مليحة.

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جزيرة غمام الحلقة 15.. الحاج عجمى يكشف قتله سندس

الخالة مليحة تعفو عن قاتل سندس وتموت

في سوق القرية، اجتمع أهل الجزيرة، لمشاهدة تقديم كفن حمدي ابن الضمراني، والذي شارك في قتل سندس، للخالة مليحة، التي قررت بعد كلام الشيخ عرفات لها والذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، بالعفو والسماح عن القاتل، الأمر الذي دفع أهل الجزيرة للفرح وإعلان الزغاريط.

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جزيرة غمام الحلقة 14|الخالة مليحة تقبض على أحد شهود قتل سندس

كما أقبل الشيخ عرفات لإحتضانها، الذي أكتشف أنها فارقت الحياة.

وتأثر الحاج عجمي، والذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، مع وفاتها، الأمر الذي تسبب في انزعاج خلدون والذي يقدمه طارق لطفي، والعايقة والتي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، فهم يريدون نشر الشر ونبذ الخير من الجزيرة.

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جزيرة غمام الحلقة 15.. بطلان للعمدة: «مش هسلم ولدى حتى لو قتل الجزيرة كلها»

الحاج عجمي كشف لغز مقتل سندس

وكان الحاج عجمي قد كشف في أحد المشاهد بالحلقة السابقة وهو يتحدث مع حمدي ابن كبير الصيادين، حيث أكد أنه على علم بقاتل سندس، في محاولة منه للوقوع بعلي في الكلام.

 

«الي قتل سندس قدري ابن البطلان.. أنا كنت بحبها قوي».. بهذه الكلمات تفوه حمدي واعترف بما حدث، حيث أكد أن نجاح ابن الضمراني، وقدري ابن البطلان القتلة، وهو ساعدهم فقط في إلقاء جثتها بالبحر، حيث أكد أنه أجبر على المشاركة في الجريمة.

 

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين ، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

   

جزيرة غمام 16 احمد امين جزيرة غمام الفنان أحمد أمين رياض الخولي رواد مواقع التواصل الاجتماعي فتحي عبدالوهاب

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وائل لطفي

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