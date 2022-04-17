جزيرة غمام الحلقة 15.. بطلان للعمدة: «مش هسلم ولدى حتى لو قتل الجزيرة كلها»

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 15 الكثير من التفاصيل الشيقة.

وتألقت الفنانة مي عز الدين فى دور «العايقة سندس»، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى “جزيرة غمام” لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 15

وخلال الحلقة 15، ذهب الحاج عجمي "رياض الخولي"، للشيخ عرفات “أحمد أمين”، ويقول له: «العيال الثلاثة إللي قتلوا سندس أن مش هسيبهم»، ليرد عرفات: «ده حق سندس، وحق جدتها، وحق الجزيرة كلها».

وتابع الحاج عجمي:" البطلان راسه ألف مركوب ميسلمش ولده، بس أني مش هسيبهم، ليسأل عرفات: "يقدر يعمل إيه البطلان؟، ليرد عجمي: "يقفل بابه علي ولده، يجمع أهله وناسه"، ليتابع عرفات: "يقدر يعمل ايه البطلان، أو انت أو أنا ولا حاجة، ليطلب منه عجمي: "عشان كده أن عايزك جاري عشان أسمع الحديث ده".

ويطلب عرفات من الحاج عجمي أن يذهب للبطلان لوحده لحد بيته: “قضى ربنا ميستناش حد، لو مطرحك هروح للبطلان وحدي”.

ويذهب الحاج عجمي للبطلان، ويقول له: "أنا قولت أجيلك وحدي عشان أتفرج علي أعلي ما في خيلك، ليرد البطلان: "ولدي مش هسلمهولك حتى لو قتل الجزيرة كلها".

طاقم عمل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.