التعليم: لا يجب التعامل مع المهام الأدائية للرابع الابتدائى على أنها اختبارات

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المهام الأدائية للصف الرابع ليست امتحانات وإنما هى نشاط في حصتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق، وليست لقياس الكم المعرفي ويمكن للطالب الاستعانة بالكتاب أثناء أدائها، ولا يجب التعامل معها على أنها اختبارات تقليدية.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، غدًا الاثنين، اختبارات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021، حيث يخوضها 2.4 مليون تلميذ على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات للطلاب حتى الأربعاء 20 أبريل الجاري، على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).

ويؤدي التلاميذ الامتحانات غدا، في مواد اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والثلاثاء 19 ابريل في مواد العلوم ومهارات مهنية ولغة إنجليزية، والأربعاء 20 أبريل سيؤدون الامتحان في مواد الرياضيات، و ict، ودراسات اجتماعية.

يذكر أن أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021، والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.

وبالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، أكد الكتاب الدوري استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة، والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.