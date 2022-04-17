الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مكتوب عليا» الحلقة 16.. ببجامة «خروف».. وأكرم حسني حائر بين أيتن عامر وهنادي مهنا

أكرم حسني
أكرم حسني

عرضت منذ قليل الحلقة 16 من مسلسل “مكتوب عليا” الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني والفنانة أيتن عامر وهنادي مهنا، ونخبة من النجوم.

وبدأت الحلقة السادسة عشر من مسلسل “مكتوب عليا” من حيث انتهت السابقة، حيث ظل “جلجل” مذهولا لاختفاء كلمة الغرفة 312 دون معرفة السبب الرئيسي لتفاجئه “سلمى” هنادي مهنا بأنها ذهبت له للغرفة، ولكن وجدها غير غاضبة وأرادت أن تهدأه بسبب رؤيتها له بأنه متوتر في يوم زفافهم، واقنعها بأنه غير متوتر، وسيأتي إليها ولكن بشرط أن تسبقه لغرفتهما.

ولكنه كان مهدد من “رقيه” أيتن عامر أن ينام في الغرفة بمفرده حتى لا ترسل صورهما لزوجته الأخرى “سلمى”، وفي اليوم التالي ذهب “جلجل” لغرفة “سلمى” التي استيقظت ووجدته بنفس بدلة الزفاف وتعجبت بأنه مستيقظ ليقنعها بأنه ظل ينظر لوجهها أثناء نومها طوال الليل.

واتصلت “رقية” به وطلبت منه الحضور لغرفتها فورا، حيث أسرته ستأتي لهما في الصباحية، ويتفاجأ جلجل بإجبار “روقة” له بأن يرتدي بيجامة صباحية مرسوم عليها خروف مما أشعره بالإهانة والسخرية، وبالفعل سخر منه والده “إحسان” إسماعيل فرغلي، وظن أنه شبيه الخروف في يوم زفافه مما أثار غضب “جلجل”.

وما زال يحاول جلجل أن يستكشف سر الغرفة ٣١٢ التي ظهرت مكتوبة على يده، ثم ينام جلجل من إرهاق اليوم الطويل، فيجد مدير الفندق "درديري" أحمد فهمي يتوجه له بنفسه ويحضر له عشاء، ويبلغه أنه منبهر به، ثم يجد جلجل أن كلمة غرفة ٣١٢ حذفت من يده دون أن يعلم السر ورائها.

“مكتوب عليا” بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل مكتوب عليا اسماعيل فرغلي السبب الرئيسي عبدالجليل حنان سليمان الفنان أكرم حسني نخبة من النجوم الحلقة السادسة الصباح الفنانة أيتن عامر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

أكبر راهب بوذى فى العالم.. من مشاهير «تيك توك» وعمره 109 أعوام

«التجارة والصناعة» توضح حقيقة إيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرية

شمس الدين يطالب الحكومة بضرورة معالجة الفجوات التمويلية للمقاولين

محمد الباز يكتب: يوميات «الاختيار 15»: فضائح التسجيلات.. كيف سقطت قيادات التيارات الإسلامية فى اختبار الثقة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال 6 من القدس وأسير محرر من طولكرم ومستوطن يدهس طفلاً

الرئاسة الفلسطينية ترفض مخطط بينيت.. وتدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

إصابة 17 فلسطينيًا فى اشتباكات مع الاحتلال بباحة المسجد الأقصى