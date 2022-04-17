«مكتوب عليا» الحلقة 16.. ببجامة «خروف».. وأكرم حسني حائر بين أيتن عامر وهنادي مهنا

عرضت منذ قليل الحلقة 16 من مسلسل “مكتوب عليا” الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني والفنانة أيتن عامر وهنادي مهنا، ونخبة من النجوم.

وبدأت الحلقة السادسة عشر من مسلسل “مكتوب عليا” من حيث انتهت السابقة، حيث ظل “جلجل” مذهولا لاختفاء كلمة الغرفة 312 دون معرفة السبب الرئيسي لتفاجئه “سلمى” هنادي مهنا بأنها ذهبت له للغرفة، ولكن وجدها غير غاضبة وأرادت أن تهدأه بسبب رؤيتها له بأنه متوتر في يوم زفافهم، واقنعها بأنه غير متوتر، وسيأتي إليها ولكن بشرط أن تسبقه لغرفتهما.

ولكنه كان مهدد من “رقيه” أيتن عامر أن ينام في الغرفة بمفرده حتى لا ترسل صورهما لزوجته الأخرى “سلمى”، وفي اليوم التالي ذهب “جلجل” لغرفة “سلمى” التي استيقظت ووجدته بنفس بدلة الزفاف وتعجبت بأنه مستيقظ ليقنعها بأنه ظل ينظر لوجهها أثناء نومها طوال الليل.

واتصلت “رقية” به وطلبت منه الحضور لغرفتها فورا، حيث أسرته ستأتي لهما في الصباحية، ويتفاجأ جلجل بإجبار “روقة” له بأن يرتدي بيجامة صباحية مرسوم عليها خروف مما أشعره بالإهانة والسخرية، وبالفعل سخر منه والده “إحسان” إسماعيل فرغلي، وظن أنه شبيه الخروف في يوم زفافه مما أثار غضب “جلجل”.

وما زال يحاول جلجل أن يستكشف سر الغرفة ٣١٢ التي ظهرت مكتوبة على يده، ثم ينام جلجل من إرهاق اليوم الطويل، فيجد مدير الفندق "درديري" أحمد فهمي يتوجه له بنفسه ويحضر له عشاء، ويبلغه أنه منبهر به، ثم يجد جلجل أن كلمة غرفة ٣١٢ حذفت من يده دون أن يعلم السر ورائها.

“مكتوب عليا” بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.