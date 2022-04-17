الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم

السودان
السودان

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن بالغ إدانتها واستنكارها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطينيين العزَّل.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذا التصعيد الممنهج يمثل اعتداءً صارخًا على حُرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكًا للقرارات والمواثيق الدولية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته.
 وطالبت الوزارة الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري للانتهاكات ومحاولتها المُستمرة لتهويد القدس عبر فرض سياسة الأمر الواقع.

وجدد السودان في هذا المقام موقفه الثابت تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

الخارجية السودانية الإحتلال الإسرائيلي الأقصي المسجد الأقصى الأمة الإسلامية

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