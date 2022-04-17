الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».. أفضل الأدعية المستحابة قبل الإفطار رمضان ٢٠٢٢

الأدعية
الأدعية

تزامنا مع شهر رمضان الكريم، يستمر المسلمون في عملية البحث عبر محرك "جوجل" عن أحب وأفضل الأدعية لله عز وجل قبل الإفطار، ويعد شهر رمضان شهر تقبل الدعوات والمغفرة والرحمة، فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين.

ولكل صائم دعوة عند الفطار لا ترد، والله سبحانه وتعالي قريب مجيب الدعوات، يقبل التوبة، ويقبل الدعوات ويحب عبادة الملحين في الدعاء، كثيرين الدعاء والخشوع لله عز وجل.

ونعرض في التقرير التالي أفضل الأدعية المستحابة ترددها قبل الإفطار في رمضان ٢٠٢٢

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد".

كما  روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ".

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ".

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا".

"اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك".

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وقت الإفطار|موعد أذان المغرب اليوم الأحد 17 أبريل 2022

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متى يبدأ تحري ليلة القدر في رمضان 2022 وأفضل أدعيتها

" اللهم بلغنا ليلة القدر خيرها وخير ما فيها".

"اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ".

"اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ".

"اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا"

"اللهم اصرف عنا النفس الأمارة بالسوء".

"اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك".

"اللهم اصلح حالنا وسدد خطانا‏ وثبت أقدامنا  ووفقنا لما تحبه و ترضاه".

"اللهم اجبر بخاطرنا وارضي عنا".

"اللهم  ارفع عنا البلاء والوباء".

"اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا و موتي المسلمين اجمعين".

"اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم".

"اللهم يسر لنا امورنا وتجاوز عن سيئاتنا".

رمضان الكريم جوجل الأدعية الدعوات ابواب الجنة الشياطين أبواب النار الفطار مجيب الدعوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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