وقت الإفطار|موعد أذان المغرب اليوم الأحد 17 أبريل 2022
يحل علينا اليوم السادس عشر 16 رمضان ويبحث المسلمون في مصر عن موعد أذان المغرب في المحافظات المختلفة على حسب التوقيت المحلي لكل منها ومواعيد كل أذان.
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في القاهرة
موعد أذان الظهر : 11:55 ص
موعد أذان العصر : 3:30 م
موعد أذان المغرب : 6:23 م
موعد أذان العشاء : 7:45 م
مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في الإسكندرية
موعد أذان الظهر: 12:00 م
موعد أذان العصر: 3:36 م
موعد أذان المغرب: 6:30 م
موعد أذان العشاء: 7:52 م
مواعيد الصلاة اليوم في السويس
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في السويس
موعد اذان الظهر: 11:49 ص
موعد اذان العصر: 3:25 م
موعد اذان المغرب: 6:18 م
موعد اذان العشاء: 7:39 م
مواعيد الصلاة اليوم في قنا
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في قنا
موعد اذان الظهر: 11:49 ص
موعد اذان العصر: 3:19 م
موعد اذان المغرب: 6:14 م
موعد اذان العشاء: 7:31 م
مواعيد الصلاة اليوم في المنيا
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في المنيا
موعد اذان الظهر : 11:57 ص
موعد اذان العصر : 3:30 م
موعد اذان المغرب : 6:23 م
موعد اذان العشاء : 7:43 م
مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر
مواقيت الصلاة اليوم الاحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في الأقصر
موعد أذان الظهر : 11:49 ص
موعد أذان العصر : 3:19 م
موعد أذان المغرب : 6:13 م
موعد أذان العشاء : 7:31 م
مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في أسيوط
موعد أذان الظهر : 11:55 ص
موعد أذان العصر : 3:27 م
موعد أذان المغرب : 6:21 م
موعد أذان العشاء : 7:39 م