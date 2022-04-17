الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وقت الإفطار|موعد أذان المغرب اليوم الأحد 17 أبريل 2022

أذان المغرب
أذان المغرب

يحل علينا اليوم السادس عشر 16 رمضان ويبحث المسلمون في مصر عن موعد أذان المغرب في المحافظات المختلفة على حسب التوقيت المحلي لكل منها ومواعيد كل أذان.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في القاهرة

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد أذان المغرب : 6:23 م

موعد أذان العشاء : 7:45 م

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في الإسكندرية

موعد أذان الظهر: 12:00 م

موعد أذان العصر: 3:36 م

موعد أذان المغرب: 6:30 م

موعد أذان العشاء: 7:52 م

مواعيد الصلاة اليوم في السويس 

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في السويس

موعد اذان الظهر: 11:49 ص

موعد اذان العصر: 3:25 م

موعد اذان المغرب: 6:18 م

موعد اذان العشاء: 7:39 م

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دعاء يوم 16 رمضان.. اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ

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دعاء ختم القرآن الكريم فى رمضان مكتوب.. اللهم اجعلنا هداة مهتدين

مواعيد الصلاة اليوم في قنا 

 

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في قنا

موعد اذان الظهر: 11:49 ص

موعد اذان العصر: 3:19 م

موعد اذان المغرب: 6:14 م

موعد اذان العشاء: 7:31 م

مواعيد الصلاة اليوم في المنيا 

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في المنيا

موعد اذان الظهر : 11:57 ص

موعد اذان العصر : 3:30 م

موعد اذان المغرب : 6:23 م

موعد اذان العشاء : 7:43 م

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متى يبدأ تحري ليلة القدر في رمضان 2022 وأفضل أدعيتها

دعاء ختم القرآن الكريم فى رمضان مكتوب.. اللهم اجعلنا هداة مهتدين

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر 

 

مواقيت الصلاة اليوم الاحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في الأقصر

موعد أذان الظهر : 11:49 ص

موعد أذان العصر : 3:19 م

موعد أذان المغرب : 6:13 م

موعد أذان العشاء : 7:31 م

مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط 

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في أسيوط

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:27 م

موعد أذان المغرب : 6:21 م

موعد أذان العشاء : 7:39 م

موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء مواعيد الصلاة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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