وقت الإفطار|موعد أذان المغرب اليوم الأحد 17 أبريل 2022

يحل علينا اليوم السادس عشر 16 رمضان ويبحث المسلمون في مصر عن موعد أذان المغرب في المحافظات المختلفة على حسب التوقيت المحلي لكل منها ومواعيد كل أذان.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في القاهرة

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد أذان المغرب : 6:23 م

موعد أذان العشاء : 7:45 م

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في الإسكندرية

موعد أذان الظهر: 12:00 م

موعد أذان العصر: 3:36 م

موعد أذان المغرب: 6:30 م

موعد أذان العشاء: 7:52 م

مواعيد الصلاة اليوم في السويس

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في السويس

موعد اذان الظهر: 11:49 ص

موعد اذان العصر: 3:25 م

موعد اذان المغرب: 6:18 م

موعد اذان العشاء: 7:39 م

مواعيد الصلاة اليوم في قنا

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في قنا

موعد اذان الظهر: 11:49 ص

موعد اذان العصر: 3:19 م

موعد اذان المغرب: 6:14 م

موعد اذان العشاء: 7:31 م

مواعيد الصلاة اليوم في المنيا

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في المنيا

موعد اذان الظهر : 11:57 ص

موعد اذان العصر : 3:30 م

موعد اذان المغرب : 6:23 م

موعد اذان العشاء : 7:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر

مواقيت الصلاة اليوم الاحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في الأقصر

موعد أذان الظهر : 11:49 ص

موعد أذان العصر : 3:19 م

موعد أذان المغرب : 6:13 م

موعد أذان العشاء : 7:31 م

مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في أسيوط

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:27 م

موعد أذان المغرب : 6:21 م

موعد أذان العشاء : 7:39 م