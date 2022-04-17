محافظ المنوفية يتفقد عددا من عمارات «سكن كريم» بأشمون

اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، جولته الميدانية بمركز ومدينة أشمون بتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بقرية منيل دويب؛ للوقوف على آخر المستجدات وتقديم التيسيرات والدعم اللازم للمشروع القومى، ورافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لـ عمارات سكن كريم وذلك بعدد 5 عمارات سكنية بإجمالي 40 وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن كريم" لتوفير سكن لائق للأسر الأولي بالرعاية للارتقاء بمستوى جودة الحياة المعيشية وذلك وفق نموذج موحد لخدمة الأسر المستحقة.

وتفقد المحافظ مركز الأمومة والطفولة علي مساحة 1444 م2، وكذا المركز الصحي بقرية منيل دويب بهدف تقديم خدمة طبية ورعاية صحية متميزة لأهالي الريف ، وفي إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتابع المحافظ الأعمال الإنشائية لمدرسة الشهيد شوقى عبد الحكيم بإجمالى 22 فصلاً دراسيا "رفع كفاءة" وكذا إنشاء جناح جديد بالمدرسة "توسعات"، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف التي تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية على أرض وطننا الحبيب، فضلاً عن تطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية نحو الأفضل.