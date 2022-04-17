محافظ المنوفية يتابع رصف وتطوير مدخل عزبة لمعي وشارع 23 بأشمون

محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمدخل عزبة لمعى وشارع موازى لكلية التربية النوعية وشارع 23 ( أشمون - كفر السيد - سمادون )

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الرصف والتطوير بمدخل عزبة لمعى بمدينة أشمون، وذلك ضمن خطة التطوير ورفع كفاءة الطرق للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة الموقف التنفيذى لحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ومدير مديرية الطرق.

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف شارع موازى لشارع عبد المنعم رياض خلف المرور وكلية التربية النوعية بطول 1.3كم تنفيذ مديرية الطرق والنقل، وذلك ضمن خطة التطوير لرفع كفاءة ورصف (5) شوارع بنطاق المدينة، وأوضح مدير مديرية الطرق بأنه جارى وضع الطبقة السطحية النهائية بالشارع بنسبة تنفيذ 90% ، وتم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس ورفع مطابق الصرف الصحى وإنشاء بلاعات الأمطار وجارى تركيب البلدورات والأرصفة الجانبية بالطريق ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الرصف بشوارع (محسن حمد، عبدالمنعم رياض، الروضة ، صلاح الدين) مؤكدا على استكمال باقى الأعمال المقررة ضمن الخطة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي مركز ومدينة أشمون، كما تفقد المحافظ مبنى الحملة الميكانيكية لمتايعة سير العمل.

وخلال جولته استمع محافظ المنوفية لشكوى عدد من الأهالى بخصوص وجود تسريب مياه بمنطقة المساكن، وعلى الفور كلف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتشكيل لجنة وعمل معاينة عاجلة اليوم لاتخاذ اللازم ومتابعة الموقف وإجراء عملية الإصلاح على نفقة المحافظة، هذا وقد أمر محافظ المنوفية بترحيل أعمدة الإنارة من منتصف شارع (عزبة خليل بك) واستبدالها بأعمدة إنارة جديدة وتزويد منطقة المساكن بصناديق قمامة جديدة، جاء ذلك خلال استجابة لشكوى أهالى المنطقة، فيما وجه المحافظ ببحث شكوى أحد المواطنين بناحية شرق المحطة شارع ترعة الجانبية يتضرر من عدم توصيل خدمة الصرف الصحى له.

هذا وتفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير طريق 23 (أشمون _ كفر السيد _ سمادون) حيث تم رصف 3 كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال لاستكمال باقى الطريق كونه طريق هام وحيوى وذلك من أجل تسهيل حركة المركبات وإحداث سيولة مرورية أمام المواطنين.