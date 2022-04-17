الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استخراج جثتي تلميذين أشقاء غرقا بالغربية والتصريح بدفنهما

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، التصريح بدفن جثتي الشقيقين علي  الشرقاوي 12 عامًا تلميذ بالصف الثاني الإعدادي وشقيقه محمود 14 عامًا بالصف الاول الثانوى بعد أن نجحت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بمديرية أمن الغربية في انتشال جثتيهما من مياه بحر شبين بناحية قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز المحلة الكبرى بعد ورود تحريات مباحث المحلة الكبرى التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية خلف الواقعة وان الشقيقان ذهبا الى منطقة الهويس ببحر شبين ونزلا المياه للاستحمام ونظرا لعدم اجادتهما السباحة غرقا في المياه ولم تتهم أسرتها أحد بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة الذي أفاد ان الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والاختناق نتيجة الغرق بالمياه.

وتم تسليم الجثتين لاسرتهم لدفنهم بمقابر الأسرة حيث خيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي منطقة الرجبي التابعة لمدينة المحلة الكبرى بعد علمهم بنبأ وفاة الشقيقين على ومحمود غرقا وشارك المئات من المواطنين وزملائه بالمدرسة في تشييع الجثمانين في موكب جنائزي مهيب حيث كانا يتمتعا بحب الجميع بمنطقة الرجبي وتمتع والدها بسمعة طيبة.

وكانت الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بمديرية أمن الغربية قد بذلت جهودها كبيرة لانتشال جثتي طفلين أشقاء غرقا بمياه بحر شبين بقرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بعد اختفاؤهما في المياه ، ورجح شهود العيان غرقهما أثناء السباحة بمياه الترعة.

كان اللواء هانى عويس - مدير أمن الغربية قد تلقى إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية محلة أبوعلي بوقوع حالتي غرق بالقرب من قرية محلة أبو علي بالمحلة الكبري.

وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية تحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالغربية وفريق الإنقاذ النهري، لسرعة انتشال القوات جثة الشقيقين وتبين أن أعمارهما تتراوح ما بين (12،14 سنة) حتى نجحت فرق الإنقاذ النهري في انتشالهما.

جهات التحقيق المحلة الكبري محافظة الغربية مفتش الصحة هبوط حاد بالدورة الدموية الغرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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