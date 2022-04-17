تأجيل محاكمة 5 فى استعراض القوة وقتل مواطن بحلوان لـ19 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين باستعراض القوة وقتل مواطن في حلوان، لجلسة 19 مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبوقورة، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه وعبدالمسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم، وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

ووقعت بناءً على هذه الجريمة جناية وجنحة آخرين، بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه عمداً مع سبق إصرار وترصد انتقاماً منه لتقليله من شأن المتهم الأول، فتناوبوا عليه طعناً وضرباً بأسلحتهم البيضاء، فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

كما ضربوا أحد المجني عليهم فأحدثوا ما به من الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، وقد أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهمون أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سنجة- سكين- سكين مطواة- عصى"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية، واستخدموها في ارتكاب الجرائم السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد رئيس مباحث قسم حلوان بأن تحرياته السرية دلته على توجه المتهمين لمحل تواجد المجني عليه، ونشبت بينهم مشاجرة وانهالوا عليه ضرباً وطعنا مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء، ما أدى لإصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وخلال ذلك حاول أحد المجني عليهم الدفاع عنه فانهالوا عليه هو الآخر ضرباً ما أصابه بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.