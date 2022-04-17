الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مكتبين للشهر العقاري بنادي القضاة ومدينة الفشن في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، والمستشار شريف العقبي رئيس محكمة بني سوي، مكتبين  للشهر العقاري بمدينتي بني سويف والفشن.

 وافتتح محافظ بني سويف ومساعدا الوزير فرع توثيق نادي القضاة بمدينة بني سويف، وفرع توثيق مدينة الفشن" بعد تطويرهما وميكنتهما، حيث يقدمان خدمات  التوكيلات العامة والخاصة والتصديق على التوقيعات، وتوثيق العقود وغيرها، وذلك ضمن خطة وزارة العدل لتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وفي إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وتطبيق سياسات الحوكمة.

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واستمع محافظ بني سويف، لشرحٍ موجز عن آليات العمل داخل مكاتب التوثيق والتي تعتمد بشكل أساسي على الميكنة الحديثة والتحول الرقمي، وإنهاء الإجراءات بشكل ميسر وتقليل الدورة المستندية من خلال الشباك الواحد، حيث أثنى المحافظ على تجهيزات المكاتب ، والتي تأتي في إطار التيسير على المواطنين في الحصول على خدمات الشهر العقاري  بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، ويوفر لهم الوقت والجهد ويحد من الزحام.

- تفقد سيارات الشهر العقاري المتنقلة

 وتفقد المحافظ سيارات الشهر العقاري المتنقلة التي تهدف للحد من التكدس وتهدف خطوة سيارات الشهر العقاري المتنقلة التي أقدمت عليها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفرو، ويمكن لسيارات الشهر العقاري المتنقلة إجراء معاملات التوثيق لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، لحجز موعد.

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من جهته، قدم مساعد وزير العدل للشهر العقاري الشكر لمحافظ بني سويف على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى خطة  الوزارة للتوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة للشهر العقارى بمختلف محافظات الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى توثيق محرراتهم الرسمية، لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو ميكنة تقديم الخدمات وتحقيق الشفافية والنزاهة والقضاء على الفساد المالي، لافتا إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بفتح مكاتب عديدة، بجانب رفع كفاءة المكاتب القائمة. 

بني سويف سيارات التحول الرقمي نادي القضاة خدمات الشهر العقاري الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خطة وزارة العدل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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