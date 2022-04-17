الإعدام لـ5 والمؤبد لـ3 لقتلهم مزارعًا وإصابة شقيقه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، بمعاقبة المتهمين بقتل مزارع بالإعدام شنقا لـ5 منهم والمؤبد لـ3 آخرين.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمقتل مزارع، مُقيم بقرية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز الزقازيق؛ متأثرًا بإصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه بجروح بأنحاء متفرقة فى الجسد، وبالانتقال وسؤال أسرة المجنى عليه اتهموا أشخاصا خارجين عن القانون، مجهولي الهوية، بالاعتداء على المجنى عليه وشقيقه، فيما توفيت زوجة المجنى عليه، حزنًا على مقتل زوجها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، والذى أفاد بأن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، من عزبة حسن أغا المجاورة لقرية شوبك بسطة.

وتبين من التحريات قيام شابين بسرقة كيزان الذرة الخضراء من أرض ملك جار المجنى عليه، فقام بنهرهما وتعدى عليهما بالضرب لتعمدهما النزول لمحصول الذرة وسرقته منذ أكثر من شهر، فقرر الشابان الانتقام، فعادا بعد ساعات من الواقعة بعد استعانتهما بـ6 آخرين من أصدقائهما، معدين معهم الأسلحة البيضاء والشوم، وبمجرد نزولهم الأرض شاهدوا شخصين يفترشان الأرض قبل أن يغلبهما النعاس من شدة التعب من ري محصول الأرز المجاور لمحصول الذرة للشخص المعتدي على الشابين، فظنوا أنه هو، وقاموا بالهجوم عليهما أثناء النوم، مما أسفر عن مقتل "مجدى غ" 63 عاما، مزارع، وإصابة شقيقه بإصابات بالغة تم على أثرها نقله للمستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم للمحاكمة.