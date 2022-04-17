رئيس الوزراء البريطانى يزور الهند لبحث الشراكة والتعاون الأمنى

أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" سيزور الهند يومي الخميس والجمعة القادمين، وأنه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" في نيودلهي، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين بريطانيا والهند، بالإضافة إلى دعم التعاون الأمني في منطقة الإندو- باسيفيك.

وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني سيستهل زيارته إلى الهند يوم الخميس بعقد سلسلة من الاجتماعات في مدينة أحمد آباد، يلتقي خلالها كبار رجال الأعمال لمناقشة سبل تعزيز الروابط الشعبية والعلاقات التجارية مع الهند، كما سيلعن جونسون خلال زيارته الأولى إلى ولاية جوجارات عن مشروعات جديدة في مجالات العلوم والصحة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى استثمارات في صناعات رئيسية في بريطانيا والهند.

وأفاد البيان بأن رئيس الوزراء البريطاني سيتوجه إلى نيودلهي للاجتماع مع نظيره الهندي ناريندرا مودي يوم الجمعة 22 أبريل، حيث سيجريان محادثات تتعلق بالشراكة الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين بهدف دعم الشراكة الوثيقة وتعزيز التعاون الأمني في منطقة الإندو- باسيفيك.

وأشارت الحكومة البريطانية، في بيانها، إلى أن جونسون سيستغل زيارته القادمة للهند للسعي لإحراز تقدم في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة قيمة حجم التجارة بين البلدين إلى 28 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2035.