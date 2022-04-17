محافظ المنيا يوجه بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية ببني مزار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنفيذ ومتابعة إزالة تعدي بالبناء المخالف في المهد على أرض زراعية بناحية قرية صندفا، التابعة لمركز بني مزار، وذلك استجابة لشكوى وردت ضمن مبادرة «صوتك مسموع»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لحل شكاوى المواطنين.

من جانبها أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار عن إزالة أسباب الشكوى الواردة، حيث تمت الإزالة في المهد لأعمال التعدي علي أرض زراعية بالبناء المخالف بناحية قرية صندفا، حيث تمت الإزالة الفورية في المهد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

إزالة تعدي علي الأرض الزراعية ببني مزار

أكد المحافظ أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة تحقيق أفضل استجابات وتوفير حلول حاسمة لشكاوى واستغاثات المواطنين، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة، مؤكداً على حرص المحافظة في توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال معهم، وبذل أقصى جهد ممكن، للمساهمة في إزالة أسباب الشكاوى والاستغاثات.

إزالة تعدي علي الأرض الزراعية ببني مزار

هذا وتستقبل إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة الشكاوى الكترونيا من خلال

- الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg

- الاتصال بالخط الساخن 16528

- إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052

- مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783

www.shakwa.eg

إزالة تعدي علي الأرض الزراعية ببني مزار

وواصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في التصدي لكافة حالات البناء المخالف والعشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذي شدد على تكثيف حملات الإزالة وضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء العشوائي والمخالف وبدون ترخيص.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص أعمال مخالفة بتحويل شقة سكنية إلى نشاط تجاري بدون ترخيص، حيث تم إزالة المخالفات ومصادرة المضبوطات وإعادة رد الشيء إلى أصله مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.