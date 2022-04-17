الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

المدعى العام الكورى الجنوبى يقدم استقالته وسط حملة إصلاح الحزب الليبرالى

المدعي العام الكوري
المدعي العام الكوري الجنوبي كيم أوه-سو

قدم المدعي العام الكوري الجنوبي كيم أوه-سو استقالته اليوم الأحد في احتجاج واضح على مسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي لتجريد منظومته من سلطات التحقيق كجزء من حملة الإصلاح المثيرة للجدل سياسيًا.

وقال كيم - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "إنه سيتحمل المسئولية عن عملية تشريعية جارية ذات صلة ضد النيابة العامة الكورية الجنوبية"، مضيفًا أنه يأمل في أن تكون خطوته بمثابة فرصة للمشرعين لمراجعة دقيقة للقضية الحساسة للغاية التي تتطلب إجماعًا عامًا واتفاقًا بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.

المدعي العام الكوري الجنوبي كيم أوه الحزب الديمقراطي الليبرالي وكالة الأنباء الكورية الجنوبية النيابة العامة الكورية الجنوبية

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