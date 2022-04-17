الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 في مشاجرة بسبب أولوية المرور في طما سوهاج

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، بسبب أولوية المرور بالشارع، ونتج عن المشاجرة إصابة 2 أشخاص من طرفي المشاجرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة طما، وتمت السيطرة عليها بمعرفة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما وضبط المتهمين.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي بوجود مشاجرة ومصابين  دائرة مركز طما وتبين أنها بين كل من طرف أول "ف. ع. ج. ف"،37 سنة سائق مصاباً بجرحين قطعيين بفروة الرأس، وشقيقه "ع. ع. ج .ف" 30 سنة عامل مصاباً بجرحين قطعيين بالساعد الأيمن ، وتم نقلهما لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبين " طرف ثان "ع. ي. ع. ع" 23 سنة، سائق، مصاباً، جرحين قطعيين بفروة الرأس، و شقيقه م. ي. ع. ع" 17 سنة عامل، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس وآخر بالساعد الأيسر " وتم نقلهما لمستشفي أسيوط الجامعي الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة اللذين تبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب أولوية المرور بالشارع، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن سوهاج مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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