كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة إطلاق أسلحة تكتيكية جديدة

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، عن إجراء تجربة ناجحة لإطلاق نظام أسلحة تكتيكية جديدة موجه تحت إشراف الرئيس كيم جونج أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري، والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، أن نظام الأسلحة التكتيكية الجديد الموجه هذا له أهمية كبيرة في تحسين قوة النيران لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير وتعزيز الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية التكتيكية.

وحضر عملية الإطلاق، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، «كيم جيونج سيك»، وضباط بوزارة الدفاع الوطني وقادة في الجيش.

وحرص "كيم" على تهنئة اللجنة المركزية للحزب، معربًا عن تقديره للإنجازات التي حققتها إدارة أبحاث علوم الدفاع، ووجهها بزيادة بناء القدرات الدفاعية والنووية.