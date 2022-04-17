الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركة أمريكية ترشح مصر ضمن أفضل 15 وجهة مذهلة للرحلات البحرية

رحلة بحرية
رحلة بحرية

رشحت شركة "رويال كاريبيان" الأمريكية العالمية الرائدة في سوق الرحلات البحرية، مصر ضمن أفضل 15 وجهة مذهلة للرحلات البحرية والنيلية دعت إلى زيارتها هذا العام.

وقالت الشركة في تقرير على مدونتها الرسمية، إن مصر تأتي ضمن أفضل وجهات رحلات الكروز التي تقدمها وتقوم بتغطيتها هذا العام، داعية عملاءها إلى زيارة المواقع الأثرية والكنوز التاريخية القديمة التي تزخر بها مصر على ضفاف نهر النيل.

وأضاف التقرير أن "رويال كاريبيان" التي تنقل ملايين المسافرين كل عام إلى وجهات مثل البحر الكاريبي وجزر الباهاما والمكسيك وسانت مارتن وألاسكا وإيطاليا وإسبانيا في رحلات بحرية آسرة، تقدم هذا العام فرصة للإبحار في مناطق ومواقع قد تكون حلمًا للبعض لزيارتها، واصفًا مصر بأنها وجهة سياحية تحظى بالعجائب الوحيدة المتبقية من العالم القديم.

ودعت إحدى أشهر وأكبر الشركات العالمية في مجال الرحلات البحرية عملاءها وجميع محبي السفر حول العالم إلى تجربة الرحلات النيلية والبحرية بمصر، على متن إحدى سفنها، لا سيما تلك التي ترسو في موانئ الإسكندرية وبورسعيد.

وأضافت "رحلاتنا البحرية تقدم لكم فرصة لرؤية مناطق وثقافات العالم التي طالما حلمت بزيارتها". 

وتابعت "ترسو سفن رويال كاريبيان في رحلاتها البحرية في مصر لفترة طويلة، في أغلب الأوقات من الساعة 7 أو 8 صباحًا إلى 10 مساءً، مما يتيح لعملائنا وقتًا كافيًا للسفر من وإلى القاهرة ، وزيارة المواقع الأثرية الشهيرة التي تشتهر بها العاصمة  سواء كانت أهرامات الجيزة وأبوالهول أو المواقع الأثرية والمقابر الفرعونية في منطقة سقارة". 

واستطردت" يمكن لعملائنا أيضًا اختيار الإقامة في المدن الساحلية في الإسكندرية وبورسعيد، والاستمتاع بالهندسة المعمارية القديمة للمباني الموجودة هناك، والتعرف على قناة السويس واكتشاف الثقافة المصرية الأصيلة".

ودعت الشركة العالمية في ختام تقريرها إلى تذوق المأكولات المصرية والأطباق التراثية التي تشتهر بها أرض الفراعنة خلال الرحلات في الموانئ، مثل الفول والكشري، مضيفًا "لا تنس أن تطلب كوبًا من الشاي". 

شركة رويال كاريبيان الأمريكية الرحلات البحرية رحلات الكروز المواقع الأثرية الرحلات النيلية والبحرية بمصر الإسكندرية وبورسعيد أهرامات الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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