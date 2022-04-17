«كثافات متحركة».. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية في بعض الشوارع والميادين، تزامنًا مع ذهاب الموظفين إلى أماكن عملهم، وظهرت سيولة في بعض الشوارع.

وشهدت المحاور المؤدية إلى شوارع وسط البلد بالقاهرة، حالة من الكثافات بينما شهد شارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقي، كثافات مُتحركة، كما ارتفعت الكثافات بميدان الجيزة، وأيضًا محور 26 يوليو المتجه من المهندسين إلى أكتوبر؛ شهد كثافات متحركة.

في حين شهد شارع البحر الأعظم، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار رجال المرور لتيسير الحركة، وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، كما شهدت سيولة مرورية أعلى دائري المريوطية، للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية، وأيضًا الطريق الدائري؛ باتجاه نزلة المؤسسة في محافظة القليوبية، وصولًا إلى المرج والسلام.

بينما شهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، سيولة مُرورية متحركة، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت سيولة بمحيط ميدان النهضة، وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشهد محور عرابي سيولة متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين.