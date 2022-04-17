رفع 25 طن مخلفات وصيانة 15 كشاف إنارة بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع حملات إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها، وقامت برفع 25 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي وصيانة 15 كشافا كهربائيا.

وقال عادل عوض، رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، إنه في إطار استمرار متابعة أعمال قسم الإنارة بالوحدة المحلية للقرية فقد تمت صيانة أعمدة الإنارة وصيانة 15 كشافا كهربائيا بالقرية وتم إجراء صيانة كاملة لأعمدة وكشافات الإنارة بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق القرية لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث المرورية ليلا.

وأوضح محمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة، أن قسم البيئة واصل أعمال النظافة اليومية، حيث قامت حملة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة برفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع وأروقة الحى اليوم ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة أرواح المواطنين وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وأكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتي فى إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامة الفاضي محافظ المنيا والتي أكد خلالها على ضرورة مواصلة حملات النظافة والصيانة المكثفة للإنارة على مدار اليوم للقضاء على فيروس كورونا المستجد ولتيسير حركة سير المواطن.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه وجه رؤساء المجالس المحلية والأحياء بمتابعة أعمال النظافة والإنارة مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تقوم بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم من خلال ورديات صباحية ومسائية تقوم بنقل المخلفات والتراكمات أولا بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي بجميع شوارع وأحياء المدينة والقرى التابعة لها وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.