الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المرشح لتولى رئاسة بنك كوريا المركزى يتوقع استمرار ارتفاع ضغط التضخم

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

قال المرشح لقيادة بنك كوريا الجنوبية المركزي اليوم الأحد إنه من المرجح أن يظل الضغط التضخمي مرتفعا لفترة من الوقت وشدد على التركيز على جهود استقرار الأسعار.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن ري تشانج-يونج أدلى بهذه التصريحات في رد كتابي على سؤال لأحد المشرعين حول اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث يستعد لجلسة تأكيد من المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال إنه "من المرجح أن يستمر الضغط التضخمي لفترة لا بأس بها من الوقت وسط التعافي الاقتصادي. ومن المستصوب أن يعمل بنك كوريا المركزي على تعزيز استقرار الأسعار من خلال تعديل سياسته التيسيرية".

ورفع بنك كوريا المركزي معدل سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع درجة مئوية ليصل إلى 1.5 % يوم الخميس، وهي رابع زيادة لسعر الفائدة منذ أغسطس من العام الماضي، بهدف الحد من التضخم.

وارتفع سعر المستهلك في كوريا الجنوبية بأكثر من 4 % للمرة الأولى خلال 10 سنوات في مارس الماضي وذلك مع ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى وسط حرب روسيا مع أوكرانيا.  

وقال ري إن الحكومة وبنك كوريا المركزي يحتاجان للتواصل بشكل وثيق لتنسيق السياسات المالية والنقدية.

المركزى ارتفاع كوريا استمرار بنك كوريا المركزي ارتفاع ضغط التضخم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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