الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة رئيس حى مصر القديمة السابق فى اتهامه و8 آخرين بالرشوة

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق في اتهامه و8 آخرين بارتكاب جريمة الرشوة، وأخذ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وإيهاب حكيم منير وتامر حمدي خليل، وأمانة سر أحمد صبحي ومحمد فاروق.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: "ع.خ" 54 سنة، رئيس حي مصر القديمة، و"ع.ج" ، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و" م.م"، 32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و"م.ع" 46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و"ج.م" 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، "ج.ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"ع.ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و.ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"و.ف"، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة.
 

وكشف قرار الإحالة العامة، في القضية رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1051 لسنة 2021 کلي جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس حي مصر القديمة - طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من " ج.ع" و"م.ث" و" م.ع"، والمتهمين من الثاني وحتى الأخير بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي - مبالغ مالية دورية، أخذ منها - بوساطتهما أيضا، 80 ألف جنيه مصري، على سبيل الرشوة، مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير قدموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم الأول بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وأن المتهم الثاني توسط وآخر توفي في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط والمتوفي في طلب وتقديم مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس حي مصر القديمة المستشار ممدوح طبوشة الرشوة جمع القمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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