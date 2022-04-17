الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق.. إحباط محاولة سرقة أنابيب نفطية فى البصرة

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية عن إحباط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة جنوبي البلاد، وإلقاء القبض على المتهم.

 

وقالت المديرية في بيان لها إنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وإشراف مباشر من قبل اللواء مصلح الخوام مدير شرطة نفط الجنوب، تمكنت مفارز الفوج السابع الذي يحمي حقول غرب القرنة 1 في محافظة البصرة من إحباط محاولة سرقة للأنابيب النفطية، حيث استطاعت القوة من إلقاء القبض على المتهم مع ضبط عجلته (شاحنة) أثناء محاولته الهروب".

 

وأضافت أنه تم توقيفه واحتجاز شاحنته في إحدى مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.

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