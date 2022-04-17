إصابة 5 مصلين فى إطلاق نار بكندا

أعلنت السلطات الأمنية في كندا، السبت، عن تعرض مجموعة من المصلين المسلمين لإطلاق نار من قبل مجهولين في فجر هذا اليوم.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في مدينة تورنتو أحد أهم مدن كندا، مشيرة إلى أن مجموعة من الأفراد انتهوا من صلاتهم حوالي الساعة 1 صباحًا السبت، في منطقة طريق ماركهام ولورانس أفينيو إيست، وذلك بحسب موقع " toronto.ctvnews" الكندي.

وأوضحت الشرطة أن المصلين تعرضوا لإطلاق نار في "هجوم عشوائي"، فور خروجهم من المسجد ما أسفر عن إصابة خمسة أفراد منهم.

وقال مسؤول الشرطة ديفيد ريدزيك، في مؤتمر صحفي، إنه عثر في مكان الحادث على أربعة رجال مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم إلى المستشفى بإصابات خطيرة لكنها لا تهدد الحياة، فيما أصيب الضحية الخامس بإصابات غير خطيرة وذهب بنفسه إلى المستشفى.

وأوضحت الشرطة أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 28 و 35 عاما وبعضهم متزوج ولديه أطفال.

وأضاف ريدزيك: "خرج ثلاثة من المصابين الخمسة من المستشفى في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يتعافى الآخران".

وبحسب التحقيقات تم إطلاق ما لا يقل عن ست رصاصات على الرجال الخمسة، لكن من غير المعروف عدد المشتبه بهم المتورطين في إطلاق النار، بحسب ريدزيك.

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد ما إذا كان الضحايا قد استُهدفوا بسبب معتقداتهم الدينية.

وأوضح ريدزيك أن هذه المجموعة من الرجال تعرضت لهجوم عشوائي حيث لا توجد معلومات تشير إلى تورطهم في أي نوع من الجرائم.

وأضاف "لقد انتهو لتوهم من الصلاة، فهم يتجمعون هنا لأنهم يصومون طوال اليوم كما يجتمعون كعادتهم خلال شهر رمضان وتعرضهم لهذا الهجوم أمر مقلق للغاية ".

فيما قال قائد شرطة تورنتو جيمس رامير إنه في حين أنه من السابق لأوانه تأكيد دوافع الحاجث، لكن وحدة جرائم الكراهية بالخدمة تشارك في التحقيق.

كما تحدث نديم شيخ ، عضو مجلس إدارة جمعية سكاربورو للمسلمين، في المؤتمر الصحفي وقال إنه قلق من إطلاق النار "الوقح" على المصلين مضيفا "أنا حقا منزعج وقلق".