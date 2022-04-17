الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 5 مصلين فى إطلاق نار بكندا

موقع الحادث
موقع الحادث

أعلنت السلطات الأمنية في كندا، السبت، عن تعرض مجموعة من المصلين المسلمين لإطلاق نار من قبل مجهولين في فجر هذا اليوم.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في مدينة تورنتو أحد أهم مدن كندا، مشيرة إلى أن مجموعة من الأفراد انتهوا من صلاتهم حوالي الساعة 1 صباحًا السبت، في منطقة طريق ماركهام ولورانس أفينيو إيست، وذلك بحسب موقع " toronto.ctvnews" الكندي.

وأوضحت الشرطة أن المصلين تعرضوا لإطلاق نار في "هجوم عشوائي"، فور خروجهم من المسجد ما أسفر عن إصابة خمسة أفراد منهم.

وقال مسؤول الشرطة ديفيد ريدزيك، في مؤتمر صحفي، إنه عثر في مكان الحادث على أربعة رجال مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم إلى المستشفى بإصابات خطيرة لكنها لا تهدد الحياة، فيما أصيب الضحية الخامس بإصابات غير خطيرة وذهب بنفسه إلى المستشفى.

وأوضحت الشرطة أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 28 و 35 عاما وبعضهم متزوج ولديه أطفال.

وأضاف ريدزيك: "خرج ثلاثة من المصابين الخمسة من المستشفى في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يتعافى الآخران".

وبحسب التحقيقات تم إطلاق ما لا يقل عن ست رصاصات على الرجال الخمسة، لكن من غير المعروف عدد المشتبه بهم المتورطين في إطلاق النار، بحسب ريدزيك.

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد ما إذا كان الضحايا قد استُهدفوا بسبب معتقداتهم الدينية.

وأوضح ريدزيك أن هذه المجموعة من الرجال تعرضت لهجوم عشوائي حيث لا توجد معلومات تشير إلى تورطهم في أي نوع من الجرائم.

وأضاف "لقد انتهو لتوهم من الصلاة، فهم يتجمعون هنا لأنهم يصومون طوال اليوم كما يجتمعون كعادتهم خلال شهر رمضان وتعرضهم لهذا الهجوم أمر مقلق للغاية ".

فيما قال قائد شرطة تورنتو جيمس رامير إنه في حين أنه من السابق لأوانه تأكيد دوافع الحاجث، لكن وحدة جرائم الكراهية بالخدمة تشارك في التحقيق.

كما تحدث نديم شيخ ، عضو مجلس إدارة جمعية سكاربورو للمسلمين، في المؤتمر الصحفي وقال إنه قلق من إطلاق النار "الوقح"  على المصلين مضيفا "أنا حقا منزعج وقلق".

كندا المسلمين تورنتو إطلاق نار المسجد رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

«أحمد عز جاب لى شنطة فلوس».. أبرز تصريحات نقيب الممثلين أشرف زكى

طارق شوقى: إعلان تفاصيل اختبارات مرحلة الثانوية العامة الأسبوع المقبل

العراق.. إحباط محاولة سرقة أنابيب نفطية فى البصرة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

«الديهى» يفتح النار على عبدالله رشدى بعد حادثة كشرى التحرير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفع الطوق الأمنى المفروض على الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية: القدس تسقط كل مؤامرات التهويد.. وتشكل فرصة للجميع

المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى