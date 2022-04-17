الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أتربة ورياح خماسينية.. ما الملابس المناسبة للطقس المتقلب؟

رياح خماسيني
رياح خماسيني

منذ بداية شهر أبريل الذي يتزامن مع شهر رمضان الكريم هذا العام، تتراوح درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع في حالة من عدم الاستقرار، ما يدفع الناس وخصوصا النساء للتساؤل عن أي الملابس المناسبة لهذه الأجواء.

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في السطور التالية نقدم عدداً من النصائح الخاصة بالملابس خلال الأسبوع الجاري وذلك بحسب ما ورد في موقع "bustle".

ملابس الأطفال

لا يجب أن تتعامل الأمهات أن هذه الموجة أبدية وتسرع بالتوفيق الكامل للملابس الخاصة بالأطفال وإنما يجب الانتظار بحسب نصائح الأطباء إلى الأول من مايو، أو على الأقل فيما بعد الثالث والعشرين من إبريل، ولكن هذا لا يعني أن تقوم الأمهات بالالتزام بملابس الشتاء بشكل كامل ولكن الأحوط في هذه المرحلة هو أن يتردي الطفل ثلاث قطع من القطن أحدهم بأكمام كاملة ولكنها ليست ثقيلة.

الشباب

من المهم أن يحرص الشباب على طبيعة الملابس التي يخرجون بها في هذه المرحلة حيث يجب أن يحرص هؤلاء على ارتداء ملابس خفيفة مع مراعاة أن تكون بأكمام واسعة، واصطحاب جاكت معهم في حال قرروا الخروج مساء، مع مراعاة عدم انتزاع هذه الثياب في الخارج لكي لا يصاب أصحابها بنزلات البرد.

كبار السن

من المهم ألا يترك كبار السن منازلهم خلال هذه الأيام سواء في النهار أو الليل خصوصاً في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أثناء فترات الصيام، مع الحرص على ارتداء الملابس المناسبة داخل المنزل، والتي يجب أن تكون أكثر من قطعة وبأكمام كاملة.

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درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس جنوب سيناء السواحل الشمالية

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وائل لطفي

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