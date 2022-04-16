السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نصائح مهمة للمواطنين أثناء فترة رياح الخماسين

رياح الخماسين
رياح الخماسين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 16-4-2022، أنه سيكون معتدلاً نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأكدت على انخفاض في درجات الحرارة في الفترة المقبلة، ومن المتوقع التعرض إلى رياح الخماسين.

وبعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أخر تطورات حالة الطقس، ارتفعت عمليات البحث على محركات “جوجل”، من قبل المواطنين من كافة محافظات جمهورية مصر العربية، عن ما هي النصائح التي يجب إتباعها لتجنب مع رياح الخماسين.

يسعترض “الدستور” أهم النصائح التي يجب أن يتخذها المواطن لتجنب أضرار رياح الخماسين.

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1- يجب على المواطنين الذين يعانون من أزمة ضيق التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية أو حساسية تجنب الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى، حتى لا تتعرض للعاصفة الترابية.

2-  نصح الأطباء ايضاً على الإكثار في شرب المياه ومن الأفضل ان تكون الكميه لا تقل عن 2 لتر لتحسين تدفق الدم في الرئتين.

3-  الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة في الجسم والغكثار من تناول الفاكهه والخضار، ومع تلك الأطعمة لا ننسى الفيتامينات بجانب المكملات الغذائية.

4-  ونصح الاطباء أيضاً لتجنب رياح الخماسين يجب على المواطن ان يتاكد من غلق النوافذ بشكل جيد حتى لا تتعرض للرياح التربية، ولمنع دخول الأتربه والغبار في المنزل.

5-  ومن الاشياء الاساسية التي يجب ان يهتم بها المواطن هي ارتداء الملابس الثقليه حتى لا تتعرض لأمراض الإنفلوانزا، وضرورة الجلوس في الأماكن الأقل إزدحاماً لتجنب الشعور بالاختناق.

وفي سياق متصل، أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد موجه حارة، والتي ستبدأ غداً يوم الأحد الموافق 17-4-2022، ومن المتوقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وستكون الأجواء شديدة الحرارة نهراراً ومعتدله ليلاً على كافة محافظات الجمهورية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس رياح الخماسين لأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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