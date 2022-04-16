ثلاثي هجومي يقود الأهلي أمام الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.