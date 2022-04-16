السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يوتيرن الحلقة 15: مشادة بين والد يارا وأخيها بسبب إجهاض حمل زوجته الثانية

يوتيرن
يوتيرن

تضمنت الحلقة 15 من مسلسل يوتيرن، عددا من التفاصيل المهمة والمؤثرة في الأحداث، وجاء من أبرزها تعرض والد يارا، الدكتور حاتم، وهي الشخصية التي يلعب دورها الفنان الكبير، توفيق عبد الحميد، لوعكة صحية بعد نقاش حاد من نجله ياسر.

في السطور التالية نشير إلى أبرز التفاصيل التي وردت في حلقة اليوم، حول حالة الإعياء والوعكة الصحية التي تعرض لها الدكتور حاتم اليوم:

انتهت الحلقة الماضية عندما منح ياسر، شقيق يارا، زوجة أبيه حقنه لإجهاض جنينها، وبالفعل في حلقة اليوم تم تحويل الأم إلى غرفة العمليات لإجراء عملية إجهاض للجنين بعدما فارق الحياة نتيجة هذه الحقنة.

وقف الأب، الدكتور حاتم، والد يارا، في ذهول مما حدث، وبدا عليه الشعور بأن الحادث مدبر ولكن لا يستطيع التفوه بكلمة واحدة فالمتهم الأول هو نجله، وبينما هو في غرفته يحاول استجماع قواه من أجل مواجهة هذا الخبر المؤلم، دخل إليه نجله يواسيه وقد ظهر على حديثه شيئا من التشفي والشماتة في وفاة الجنين.

وقام من أجل ذلك بمزح أبيه محاضرة حول أنه أصبح كبيرا في السن وما ينبغي أن يكون له ولد في هذا السن الحرجة، وأن عملية الإجهاض هذه في صالح الجميع، إذ كيف له في هذا السن أن يعمل على رعاية طفل صغير وأنه من الممكن أن يفارق الحياة في أي لحظة ويترك هذا الطفل وحيدا من غير أحد.

فما كان من الأب إلا أن طرد ابنه من المكتب واتهامه بالخسة، وعندما حاول الوقف للاطمئنان على زوجته وجد نفسه غير قادر على الوقوف، وذهب على الفور إلى الطبيب الخاص بالعظام في المستشفى الخاصة به والذي أخبره بوجود عدد من المشاكل في العمود الفقري.

وعكة صحية العمود الفقري توفيق عبد الحميد زوجة ابيه اجهاض جنينها الحلقة الخامسة عشر مسلسل يوتيرن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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