إصدار 134 قرار غلق إداري لمنشآت طبية مخالفة بدمياط

أكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، تفعيل دور العلاج الحر في ترخيص ومتابعة جميع المنشآت الطبية الخاصة.

خلال ذلك، قامت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة سارة العوضي في الربع الأول من عام 2022 بإصدار 80 رخصة جديدة لمنشآت طبية خاصة، والمرور على 360 منشأة طبية خاصة، وإصدار 134 قرار غلق إداري لمنشآت طبية غير مرخصة أو مخالفة لشروط الترخيص.

كما تم استقبال 118 ملف ترخيص للبدء بإجراءات الترخيص، والرد على خمس شكاوى مقدمة من المواطنين، إصدار 45 قرار رفع غلق للمنشآت التي قامت بتقنين أوضاعها، في إطار دور إدارة العلاج الحر في متابعة وإحكام السيطرة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة دمياط.

في السياق، استقبل ميناء دمياط، 11 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، منها السفينة (WINSEN) التى ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 77 مترًا، وبعرض 11 مترا، المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم والسفينة (FRI W) التى ترفع علم باهاما، ويبلغ طولها 83 مترًا وبعرض 13 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42331 طنا تشمل 13900 طن فوسفات و2600 طن رمل و 1140 طن نترات أمونيا و5200 طن داى أمونيوم و 1491 طن أسمنت.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58229 طنا تشمل 9096 طن حديد و 4200 طن زيت طعام و 4626 طن خردة و4508 طن فول و 320 طن عدس و1096 طن خشب زان و20000 طن فول صويا و12232 طن قمح و533 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 2151 طن.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 625 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 457 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1590 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78509 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 266157 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجًا عدد 4943 شاحنة.